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El petróleo busca también estabilizarse luego ya de varias semanas alterado por el conflicto del Medio Oriente. El precio del dólar BCV hoy 20 de mayo de 2026 se encuentra en 520,91 bolívares y el euro en 604,15 bolívares. Según el Banco Central de Venezuela.

El Dólar para este jueves en Venezuela, 523,67 bolívares y el euro en 609,34 bolívares.

La onza de oro se ha mantenido en la actualidad en un costo de 4.485,41 dólares. El conflicto del Medio Oriente ha hecho el efecto negativo de contraer el costo del metal precioso en el mundo. Por su parte se espera que suba en cualquier momento.

El mercado petrolero ha estado entre alzas y un poco con bajas, hoy el barril registra un costo de 102,89 dólares. Este ha estado con picos sobre los 109 dólares, durante el día, luego al cierre el precio va a la baja.

El bitcoin por su parte llegó a 77.404,56 dólares, se mantiene en baja el costo de este indicador. Llegó a estar sobre los 83 mil dólares la semana pasada.

Dólar BCV hoy 20 de mayo de 2026, AeroMéxico retorna a Venezuela

La aerolínea Aeroméxico anunció, este lunes 18 de mayo, su intención de reanudar operaciones hacia Caracas, en una ruta que conectará la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en un contexto de cambios políticos en Venezuela.

“La nueva ruta conectará a la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, a bordo de equipos Boeing 737 MAX, una de las aeronaves más modernas y eficientes de su flota”, detalló en un comunicado la compañía aérea.

En 2016, Aeroméxico informó de la suspensión de vuelos a Venezuela por el “complejo entorno económico” del país suramericano. También precisó que el reinicio de operaciones está previsto para octubre de 2026, y aseguró que la reanudación estará sujeta a la “aprobación gubernamental”.

Asimismo, explicó que la ruta Ciudad de México – Caracas está “en proceso de evaluación y aprobación por parte de las autoridades correspondientes” y que “los detalles finales de itinerarios y disponibilidad serán publicados una vez obtenidas las autorizaciones necesarias”.

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