Compartir

Clientes indicaron sobre la caída de plataforma de datos de Digitel hoy miércoles 20 de mayo de 2026. Se pudo conocer que al menos en tres estados como lo son Distrito Capital, parte de la zona central, además de Miranda y Zulia han presentado problemas. Dijo el diario 2001.

Caída de plataforma de datos de Digitel

Luego de las diez de la mañana de hoy los clientes han tenido problemas con dicha plataforma. Hasta ahora directivos de la empresa de telecomunicaciones del 0412 y 0422 no han emitido ningún comunicado.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas