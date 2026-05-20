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Quedó detenido por amenazar de muerte a una sexagenaria

By Redacción Carabobo
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Detenido por amenazar de muerte a una sexagenaria
Foto: Policía del estado Zulia.

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La Policía del estado Zulia informó sobre un procedimiento donde un joven quedó detenido por amenazar de muerte a una sexagenaria. Oficiales de la policía arrestaron a Rony Samuel Ortega López, de 19 años de edad, alias “El Huesito”.

Luego de ser denunciado por intentar robar y amenazar de muerte a una ciudadana de 68 años. El hecho violento se registró en el sector Los Ranchos, parroquia San Rafael, municipio Mara, donde el sujeto violentó la puerta principal de la vivienda de la víctima durante la noche.

Este ingresó a la sala y, bajo gritos, le exigió la entrega de dinero en efectivo bajo la amenaza de prenderle fuego a su residencia. Tras recibir la denuncia por parte de la víctima en la sede del Centro de Coordinación Policial Eje Mara-Padilla, una  comisión policial se desplegó de inmediato al lugar.

Detenido por amenazar de muerte a una sexagenaria

Donde logró ubicar y capturar al sospechoso en una de las veredas cercanas al lugar del suceso, procediendo a su arresto. Posteriormente, la víctima y el aprehendido fueron trasladados al Hospital I San Rafael de El Moján para su respectiva valoración médica.

En el centro de salud se constató que ambos se encontraban en condiciones estables. El caso quedó a la orden de la Fiscalía 18 del Ministerio Público.

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SourcePolicía del estado Zulia
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