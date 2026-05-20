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La historia de adopción ocurrió en octubre del año pasado, en uno de los parques de la capital meridional. Un perro en Ecuador… el can mestizo de nombre Yogui estaba atado a una cuerda en el cuello, el mismo lo habían dejado en un banco del lugar.

A su lado, una botella de agua y una carta muy conmovedora, donde resaltaba la letra de un niño que explicaba que “por favor” lo adoptaran. «Por favor, no me hagas daño, mejor adóptame.», decía el papel.

Esperando que alguien llegara el can estaba mirando a las personas, la carta decía que no podía ya cuidarlo. Destacan que era un niño de aproximadamente seis años, que dejó al can, mientras se secaba las lágrimas y se fue del lugar.

Un perro en Ecuador hizo todo ser adoptado

«Soy una buena alarma para los ladrones, muy cariñoso y nada agresivo. Te querré toda mi vida si me adoptas», decía el papel. Yogui comenzó a ladrar a uno de los jóvenes que pasó por el lugar y lo miró. El perro con la mirada de ternura buscó estar simpático para ser adoptado.

El perro empezó a mover la cola, muy contento, Jonathan Guzmán, uno de los jóvenes que pasaba por el lugar no lo pensó dos veces. Guzmán lo desató del banco y lo llevó en primer al veterinario.

Un mes después el can estaba cómodo en un nuevo hogar donde recibe todo el amor del mundo. Tiene abrigo y comida además de mucho cariño, le gusta jugar con los niños como con los miembros de la familia.

Seamos buenos con los animales

Los animales que están en la calle, muchos esperan solo dos cosas, comida y hasta unas palabras de cariño. Un poco de alimento para perros, son buenos para perros o para los gatos, es tiempo de ser buenos con ellos.

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