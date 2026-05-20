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Con el propósito de garantizar una atención social oportuna a la población, se llevó a cabo una jornada social en beneficio de las familias carabobeñas en las instalaciones del Museo de la Cultura de Valencia, actividad organizada por la Gobernación del estado Carabobo, a través de Fundaniño.

Morella Saavedra, directora ejecutiva de Fundaniño, señaló que en esta jornada se hizo entrega de canastillas para madres gestantes y lactantes, lentes correctivos, medicamentos esenciales, pañales e insumos de higiene para niños, niñas y adolescentes, así como una charla para madres primerizas sobre la lactancia materna dictada por Jeannette Rausseo, Coordinadora Regional del Programa de Lactancia Materna de la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (Insalud).

«Para nosotros es un honor brindarles atención a todos los niños, niñas y adolescentes, es por eso que nos sentimos muy felices de dar este importante apoyo a las madres y representantes, para que así tengan esa mano amiga para el correcto crecimiento de los más pequeños», expresó.

Familias carabobeñas beneficiadas con jornada social en el Museo de la Cultura

Asimismo, resaltó el trabajo conjunto de todas las instituciones del Estado en garantizar un desarrollo oportuno a los infantes de la entidad, en cumplimiento con las directrices establecidas por el Presidente Nicolás Maduro, y ejecutadas por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez y el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava.

Saavedra también indicó que seguirán trabajando con el corazón por dar una mejor calidad de vida a los niños y niñas de todo Carabobo.

Esta jornada contó con la presencia de diversas autoridades como Xiomara Luna, Autoridad Única de Educación en la entidad, Germán Otero, secretario de Inclusión y Protección Popular Comunal para el Desarrollo Social, Nathaly Bustamante, secretaria para el Desarrollo de la Cultura y el Arte, entre otros.

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