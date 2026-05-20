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El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería dijo que si estás confundido con los trámites del SAIME, debes seguir los siguientes pasos. Indicaron que los mismos pueden generar dudas pero esto no tiene por qué ser complicado.

Es por ello que explicaron de forma sencilla los procesos clave que debes conocer para gestionar tu información sin dolores de cabeza. En primer lugar la Certificación de Datos, en el cual tienes el respaldo legal de tus documentos.

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Trámites en el Saime

Verificación de datos, la verificación puedes hacerlo tú mismo en las oficinas del Servicio. No caigas en manos de gestores para estos trámites que son sencillos. Tanto la cédula de identidad como el pasaporte.

De igual modo, la actualización de datos, si te casaste o divorciaste puedes acercarte a las oficinas para hacer el nuevo registro. En la actualidad el SAIME está siempre a la orden para que tengas tus datos al día.

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