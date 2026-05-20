Compartir

Capturaron un total de 17 personas en el estado Carabobo tras confirmarse que estaban solicitados de manera activa ante la justicia venezolana.

Capturan a 17 solicitados en Carabobo

Los procedimientos fueron ejecutados por comisiones del Cuerpo de Policía del Estado Carabobo en los 14 municipios de la entidad. Las detenciones se formalizaron luego de que los funcionarios verificaran las identidades de los ciudadanos a través de la plataforma del SIIPOL, la cual arrojó los requerimientos judiciales por diversos delitos.

Los ciudadanos capturados quedaron a disposición del Ministerio Público para los procesos legales correspondientes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Policía de Carabobo (@policarabobo)

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

¿Confundido con los trámites del SAIME?, esto es lo que debes hacer