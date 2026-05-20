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La compañía estadounidense Colossal Biosciences, presentó un sistema que permitió el nacimiento exitoso de 26 pollos sanos a partir de incubar un huevo artificial.

Esto abre nuevas posibilidades operativas en los campos de la conservación de fauna y la des-extinción de especies aviares.

Pollos de Huevo Artificial

El sistema diseñado por la empresa científica está compuesto por una estructura rígida hexagonal que resguarda una membrana semipermeable de silicona sumamente delgada.

Este material sintético replica con precisión las funciones gaseosas que posee un cascarón natural. Facilitando el paso pasivo de oxígeno al interior, reteniendo los niveles de humedad necesarios y bloqueando el ingreso de agentes contaminantes externos. Así mismo cuenta con una ventana transparente para monitorear el desarrollo del embrión.

La presentación de este huevo artificial reactivó de inmediato el interés global sobre la viabilidad de reproducir genéticamente aves extintas como el dodo o el moa gigante.

El avance técnico se suma al precedente establecido por la misma firma biotecnológica durante el año 2025, cuando informaron sobre la gestación de ejemplares de lobo terrible mediante la edición de ADN antiguo. No obstante, diversos especialistas del sector científico internacional instaron a la prudencia y solicitaron la publicación de datos verificables antes de calificar la tecnología como una solución definitiva.

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