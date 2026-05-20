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Una gandola sufrió un fuerte vuelco en la cuneta central de la Autopista Regional del Centro (ARC) y trancó a la altura de San Mateo (kilómetro 91), en el tramo correspondiente al estado Aragua. El siniestro vial se registró la tarde de este miércoles 20 de mayo.

Vuelco de gandola tranca la ARC

De manera extraoficial se conoció que el accidente dejó personas lesionadas, quienes recibieron atención por parte de las autoridades viales que se presentaron en el sitio.

Hasta el momento, las comisiones no han precisado el número de heridos ni las causas del vuelco. Las labores de remoción de la unidad pesada afectaron temporalmente la circulación vehicular en ambos sentidos de la autopista.

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