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Unai Emery conquista su quinta Europa League y corona campeón al Aston Villa

By Lubin Molero
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Aston Villa campeón de la Europa League
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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El Aston Villa se consagró campeón de la UEFA Europa League tras derrotar 3-0 al Friburgo alemán en la gran final disputada en Estambul.

El conjunto dirigido por el técnico español Unai Emery dominó el encuentro de principio a fin, sentenciando el compromiso gracias a una destacada exhibición colectiva. Este sería el quinto título de Emery, en la competencia.

Aston Villa campeón de la Europa League

El marcador se abrió al minuto 41′ tras una jugada de pizarra donde Youri Tielemans conectó una volea perfecta a pase de Rogers. Justo antes del descanso, al 45+1′, el argentino Emi Buendía amplió la ventaja con un disparo al ángulo, mientras que un autogol del guardameta Noah Atubolu al 58′ —provocado por un desvío de Morgan Rogers— selló la goleada definitiva.

Aston Villa campeón de la Europa League
Foto: Emery y el Dibu Martínez

Tras el pitazo final, el guardameta Emiliano «Dibu» Martínez celebró el triunfo junto a la plantilla, consolidando el regreso de los ingleses a lo más alto del continente.

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