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El diseñador y estilista venezolano Giovanni Laguna habría sido detenido por las autoridades policiales en la ciudad de Cannes, Francia tras una presunta agresión contra la exMiss Andrea Del Val.

Los primeros reportes del hecho, difundidos la tarde de este miércoles 20 de mayo, señalan que el presunto altercado sería físico en el territorio europeo.

Detienen a Giovanni Laguna por agresión

De acuerdo con las informaciones preliminares compartidas por fuentes del medio artístico, el estilista presuntamente agredió físicamente a la Miss Venezuela Global 2025, Andrea del Val.

Hasta el momento, los representantes legales de los ciudadanos involucrados no han emitido declaraciones oficiales. Así como sobre el estatus jurídico actual de Laguna en el país europeo. El caso se mantiene como una noticia en desarrollo.

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