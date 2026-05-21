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Derrape de moto en la Autopista Circunvalación Este dejó un lesionado

By Lubin Molero
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Derrape en la Autopista del Este
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Un ciudadano resultó lesionado tras derrapar la motocicleta en la que se trasladaba por la Autopista Circunvalación Este, en el estado Carabobo.

El accidente de tránsito ocurrió la tarde de este miércoles 20 de mayo a la altura del Club Chino, específicamente en el kilómetro 163 de la referida arteria vial.

Derrape en la Autopista del Este

El conductor afectado recibió asistencia médica primaria en el sitio por parte del equipo de operaciones de Invialca y paramédicos locales. Posteriormente, el ciudadano fue trasladado en una ambulancia hasta las instalaciones del Hospital Carabobo para su respectiva evaluación médica.

Las autoridades viales procedieron al levantamiento del vehículo y aplicaron labores de mitigación de riesgos en el pavimento para restablecer el flujo vehicular.

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