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El jefe de la Gran Misión Viva Venezuela, Tarek William Saab, encabezó una jornada de intercambio con integrantes del Circuito Comunal Simón Bolívar de la parroquia Altagracia.

El encuentro, realizado en las instalaciones del Cuartel San Carlos en Caracas, formó parte de los planes de difusión de las manifestaciones artísticas tradicionales.

Jefe de la Misión Viva Venezuela

La actividad contó con la participación de las viceministras de Cultura, Gabriela Simoza y Mary Pemjean, junto al viceministro Ignacio Barreto y voceros comunitarios.

Durante la jornada de este miércoles 20 de mayo, se anunció de manera oficial que las actividades del programa social se extenderán a comunas, escuelas y liceos de todo el territorio nacional, programando para la próxima semana un taller de promoción de identidad cultural en un centro educativo de la capital.

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