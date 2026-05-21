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El álbum del Mundial 2026 tiene semanas en el mercado, pero la reciente e inesperada convocatoria de Neymar Jr. con Brasil traerá consigo una nueva barajita Panini.

Para solucionar esto, la empresa Panini confirmó la creación de una estampa oficial del astro brasileño que llegará a las manos de los coleccionistas mediante un «kit de actualización» especial.

Neymar barajita Panini del Mundial

De acuerdo con el periodista Humberto Turinese, estas barajitas estarán disponibles en los puntos de venta en Venezuela a partir del mes de junio. Así mismo, se pudo conocer que otros jugadores serán agregados al álbum.

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Con esta medida, el delantero del Santos, tendrá su puesto asegurado en los templos de colección. Neymar regresa a la Canarinha tras dos años y medio de ausencia.

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