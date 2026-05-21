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La plataforma de streaming Netflix anunció de manera oficial que la segunda y última parte de la serie adaptada de «Cien años de soledad», la célebre novela de Gabriel García Márquez, se estrenará en su catálogo global el próximo 5 de agosto.

Esta etapa final de la producción audiovisual estará compuesta por un total de ocho episodios.

Cien años de soledad segunda parte

De acuerdo con el cronograma de difusión compartido, la transmisión del capítulo de cierre quedó programada para el 26 de agosto.

Los avances promocionales de la empresa revelaron que la trama de los nuevos episodios abordará las dinámicas sociales y tensiones en Macondo tras la llegada de nuevos habitantes, así como el desenlace de los augurios que marcan a la familia Buendía.

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