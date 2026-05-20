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Los Bomberos de Los Guayos lograron controlar un incendio en la Carretera Nacional Los Guayos Guacara, a la altura del Motel El Kaiser. El hecho ocurrió la tarde de ayer martes 19 de mayo de 2026.

En un primer momento, el propietario del automóvil —una camioneta Kia Sportage azul, año 2007— junto a varios ciudadanos que transitaban por el lugar; intentaron contener las llamas utilizando un extintor de Polvo Químico Seco (PQS).

Al sitio se presentó rápidamente la Unidad Cisterna de Bomberos los Guayos, cuyos funcionarios desplegaron las maniobras hídricas. De esta manera se logró extinguir el incendio en la camioneta.

Incendio de vehículo en la Carretera Nacional Los Guayos Guacara

Expertos del cuerpo de bomberos realizaron la inspección técnica tras controlar la situación, determinando que el origen del fuego fue accidental. El incidente se produjo en el sistema de inyección debido a una contraexplosión al momento de encender el vehículo.

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El cual hizo contacto con una fuga de gasolina provocada por adaptaciones de mangueras improvisadas y no originales de fábrica. Gracias a la rápida intervención vecinal y de los uniformados, el procedimiento cerró con estatus de culminado sin registrarse personas lesionadas.

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