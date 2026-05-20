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Las autoridades desde ayer martes 19 de mayo de 2026 buscan a un joven desaparecido en playa Palma Sola en Morón, estado Carabobo. A las dos de la tarde el joven identificado como Freddy Delgado desapareció al ser arrastrado por una ola.

Delgado se encontraba en la capital del municipio Juan José Mora, procedente de Ospino, estado Portuguesa, en una congregación evangélica. Ayer decidieron ir un grupo de personas a la playa para un momento de esparcimiento.

Pero luego de la una de la tarde debido al fuerte oleaje que había en el lugar, este desapareció. Enseguida se avisó a las autoridades, quienes llegaron al lugar para armar una búsqueda del desaparecido.

Joven desaparecido en playa Palma Sola de Morón

Las mismas seguirán el día de hoy en la playa de Morón, la situación se presentó ocho horas después del hallazgo del joven desaparecido en Playa Huequito, Puerto Cabello. Donde un adolescente falleció por inmersión.

Entre los grupos que buscan al joven se encuentran: El Grupo de Rescate BRAU, la Organización de Salvamento Marítimo (OSM) y el Grupo de Rescate 3000 Morón. Estos estarán hoy en labores de búsqueda.

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