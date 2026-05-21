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Las efemérides del 21 de mayo nos recuerdan que en esta fecha se celebra el Día Internacional del Té. Desde 2005 se viene celebrando este día y desde el año 2019 fue aprobado por la ONU. Esto para su difusión y producción en el mundo.

Un día como hoy pero en 1824: nace en Carúpano, estado Sucre, Mateo Guerra Marcano, Presidente encargado en 1868 (f. 1900).

Para el año 1857, un día como hoy nace en Caracas el pintor impresionista Emilio Boggio (f. 1920).

También un día como hoy pero en 1861: nace en Puerto Cabello, estado Carabobo, el médico y escritor David Lobo Senior (f. 1924)

En un día como hoy pero en 1879: se publica la primera edición de «El Fonógrafo», uno de los periódicos más importantes de Venezuela a finales del siglo XIX y principios del XX.

Para el año 1894, un día como hoy Venezuela se incorpora a la Cruz Roja Internacional.

Efemérides del 21 de mayo

También un día como hoy pero en el año 1903: nace en Valencia el sacerdote Francisco José Iturriza. Quién fue Obispo de Coro nombrado por el Congreso y Arzobispo de Caracas (f.2003)

Para el año 1920, un día como hoy la Santa Sede designa al internuncio italiano Francesco Marchetti Selvaggiani como el primer Nuncio Apostólico en Venezuela.

En el año 1936: se funda la Federación Venezolana de Ciclismo.

Un día como hoy en 1937: Jimmie Ángel sobrevuela por primera vez el Salto Ángel.

1940, un día como hoy nace en Ciudad Bolívar el cantante César Alberto Pérez Rossi, integrante de Serenata Guayanesa.

También un día como hoy pero en 1940: nace en Caracas la esgrimista Belkis Leal, exaltada al Salón de la Fama del Deporte Venezolano en 1991.

Un día como hoy 1955: muere el gran poeta Andrés Eloy Blanco (n. 1896).

2007, un día como hoy se nacionalizan la Cantv y Movilnet.

2014, un día como hoy fallece Jaime Lusinchi, presidente de Venezuela entre 1984 y 1989 (n. 1924).

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