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En una reciente transmisión de Cicpc Radio, especialistas de la Policía Científica profundizaron en una de las modalidades delictivas que más preocupa a la ciudadanía, el secuestro virtual.

El espacio, conducido por la CG Yelitza Hércules, jefa de la División de Delitos Financieros y el CJ Radamés Eusebio, coordinador de la División de Delitos Informáticos; sirvió de plataforma para desmantelar el modus operandi de las bandas transnacionales.

El invitado especial, Inspector Adjunto Rommel Díaz, con 21 años de trayectoria y 12 especializado en la lucha contra el secuestro y la extorsión; explicó que los delincuentes operan principalmente a través de WhatsApp, utilizando números extranjeros (mayormente de origen colombiano).

CICPC alertó sobre el secuestro virtual

El ciclo del delito comienza con una oferta de empleo tentadora. Una vez que captan la atención de la víctima (comerciantes o prestadores de servicios). Inducen a la persona a cortar comunicación con su entorno bajo pretextos laborales.

Solicitan fotos y videos personales, utilizan herramientas de Inteligencia Artificial para alterar el material visual y crear pruebas falsas de un secuestro real. Luego envían este material manipulado a los familiares para exigir pagos inmediatos.

Ante la recepción de una amenaza de este tipo, los expertos recomendaron mantener la calma; no realizar transferencias de dinero, corte la comunicación y llame directamente al familiar supuestamente afectado por una vía segura.

Atento a las videollamadas

Corte cualquier videollamada sospechosa y no comparta datos biométricos o fotos íntimas con desconocidos. Asimismo, manifestaron que la denuncia es vital para recibir asesoría especializada.

El Cicpc reafirmó su compromiso de seguir brindando herramientas y conocimientos técnicos para proteger el patrimonio y la integridad de los venezolanos. Frente a las nuevas modalidades del crimen organizado.

“Proteja su seguridad desconfiando de empleos sospechosos, blindando su WhatsApp y filtrando llamadas de números extranjeros desconocidos” puntualizó Díaz.

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