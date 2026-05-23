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El Ministerio del Poder Popular para la Salud, ante la declaración por parte de la OMS de una emergencia de salud pública de importancia internacional, a propósito del brote de la variante de ébola «Bundibugyo» en África, resalta que en la región de las Américas no se ha detectado circulación del virus.

No se han detectado casos de ébola en el continente

De igual forma, esta instancia mantiene fortalecida la vigilancia epidemiológica en puertos y aeropuertos del país. Las autoridades sanitarias venezolanas informarán de manera oportuna sobre la evolución de esta situación epidemiológica.

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