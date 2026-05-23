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Un Encava color blanco con turistas cayó al río a pocos metros del terminal de la costa. El accidente de buseta en la vía de Choroní ocurrió hoy sábado 23 de mayo de 2026 en horas de la mañana.

El conductor salió desde el terminal de Choroní y a pocos metros la unidad autobusera presuntamente tuvo un desperfecto mecánico. Lo que provocó que el conductor perdiera el control del mismo primero chocando contra una edificación y luego cayendo al río.

Enseguida los habitantes del pueblo dieron el aviso a las autoridades, quienes se presentaron para ayudar a las personas que viajaban en el Encava. Indicaron en los primeros reportes que solo hubo lesionados leves.

Accidente de buseta en la vía de Choroní

Mientras se esperaban por grúas para extraer al la buseta del río que hay en el pueblo. El accidente se suma a los ocurridos en esta vía en lo que va de 2026. Es por ello que desde #N24Carabobo hacemos el llamado a circular con cuidado.

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Si el pavimento está mojado circula a baja velocidad, como maneja con prudencia en las vías estrechas. Cumple en todo momento con las normativas del INTT, cuando esté frente al volante. Hazlo con responsabilidad.

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