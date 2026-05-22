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Detenida niñera y su pareja en Coro, señalada de hurto en la casa donde trabajaba

By Redacción Carabobo
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Detenida niñera y su pareja en Coro
Foto: PNB Falcón.

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La División de Investigación Penal de la Policía Nacional Bolivariana dejó detenida a una niñera y a su pareja en Coro, estado Falcón. La mujer está señalada de presuntamente hurtar un dinero y otros artículos en la casa donde trabajaba.

Margarita Laverde Mijares de 33 años y su pareja Eduyns Jesús Chirinos Espinoza de 31 años quedaron detenidos por el hecho. La mujer trabajaba en casa de una doctora, en el urbanismo La Velita en Coro.

La mujer oriunda de Flor Amarillo, estado Carabobo tenía tiempo trabajando en dicho apartamento. Esta aprovechó la confianza para tomar un sobre con una cantidad de dólares, además de una tablet y perfumes.

Eduyns Jesús Chirinos Espinoza de 31 años, detenido, Fotos: Versión Morón.

Detenida niñera y su pareja en Coro, señalada de hurto en la casa donde trabajaba

Laverde además estar señalada de hurto agravado junto a su pareja, dejó solo al niño que cuidaba por cinco horas. Por lo que se le acusa de trato cruel e inhumano al dejar al pequeño en el apartamento.

La dueña del apartamento al llegar a la casa encontró al infante solo, y al observar que se había ejecutado un robo llamó de inmediato a funcionarios de la PNB para colocar la denuncia de lo ocurrido.

Los uniformados de la Policía Nacional Bolivariana, localizaron a la pareja en el municipio Petit de Falcón. Estos incautaron 240 dólares en efectivo además de un celular y un morral con prendas de vestir. El caso quedó a la orden de las fiscalías primera y décima del Ministerio Público.

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SourceGerardo Morón Sánchez/ Versión Morón
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