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La Policía de Carabobo informó sobre una persona detenida en el litoral carabobeño. Fue capturado en Puerto Cabello un sujeto por presunto abuso sexual a menores de edad. El sujeto quedó a la orden del Ministerio Público.

​Un ciudadano de 63 años, identificado por las autoridades como Carlos Alberto Constanti Castillo, fue capturado por efectivos de la Policía del Estado Carabobo. Esto en el callejón Ricaurte de la Urb. Santa Cruz, en Puerto Cabello.

Luego de ser señalado por el delito de abuso sexual sin penetración (actos lascivos) en perjuicio de varios adolescentes y niños de la zona. De acuerdo con el reporte oficial de la Estación Policial Bartolomé Salom, la investigación escaló luego de que se difundiera un video en redes sociales.

Presunto abuso sexual a menores

Lo que motivó a los representantes de las víctimas (menores de 10, 13 y 14 años) a presentarse formalmente en el comando policial para denunciar al agresor. Durante el procedimiento se contó con el respaldo del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

​Al momento de la captura, la Brigada Motorizada incautó un teléfono celular y una bolsa con insumos que incluían preservativos, golosinas, tabacos y pastillas. La Fiscalía 24° del Ministerio Público ya se encuentra al frente del caso para determinar las responsabilidades penales correspondientes.

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