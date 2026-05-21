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El Instituto Nacional de Tránsito Terrestre anunció para este sábado 23 de mayo, la restricción parcial de la ARC. El estará restringido desde las cinco de la mañana, así lo dio a conocer mediante un comunicado en sus redes sociales.

Esto por el evento deportivo conocido como Gran Fondo Batalla de Carabobo. Este es un exigente evento de ciclismo de ruta y resistencia. Su nombre hace honor a la gesta histórica independentista.

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INTT anunció restricción parcial de la ARC

El mismo lleva a los participantes a recorrer largas distancias —generalmente entre 150 y 200 kilómetros— que conectan la ciudad de Caracas con el histórico Campo de Carabobo, en la zona central del país.

Este sábado 23 de mayo, a partir de las 5:00 a.m., habrá restricción parcial en la Autopista Regional del Centro por la 5ta Edición del Gran Fondo Batalla de Carabobo. Estará habilitado un solo canal en sentido Caracas – Campo Carabobo.

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