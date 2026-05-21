Compartir

Una encuesta para mejorar el servicio de transporte lanzó hoy jueves 21 de mayo de 2026 el Sistema Patria. A través de la plataforma se dispuso de esta nueva encuesta para conocer cómo te movilizas diariamente.

De igual modo, para entender mejor las necesidades de transporte en las ciudades, de esa manera se incluye ahora a los usuarios en las estrategias a trazar. Entre el Gobierno Nacional y los directivos del transporte.

Sistema Patria lanza encuesta para mejorar servicio de transporte

Esto ayudaría a dimensionar la demanda real que hay en cuanto al transporte público. Es por ello que es importante las respuestas a dar en esta encuesta por parte de los usuarios del transporte.

Las preguntas son: ¿Utilizas el transporte público superficial (camionetas, autobuses, carritos por puesto) para movilizarte?. Es la pregunta que expone la plataforma; allí tienen dos opciones: Sí y No.

Aumento del pasaje

Luego de la reunión entre los transportistas y la presidenta encargada Delcy Rodríguez, el aumento del pasaje no se hará por ahora. Representantes del gremio estarán haciendo reuniones para estudiar el mismo, que podría estar anclado a un monto del dólar oficial.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas