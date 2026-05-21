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El costo del oro sigue afectado a nivel mundial por el conflicto del Medio Oriente. Este se ha mantenido a pesar de todo en los 4500 dólares. El precio del dólar BCV hoy 21 de mayo de 2026 se encuentra en 523,67 bolívares y el euro en 609,34 bolívares. Según el Banco Central de Venezuela.

Para este viernes, el dólar tendrá un valor de 526,86 bolívares y el euro en 610,37 bolívares.

En un costo de 4.535,13 dólares marcha la onza de oro, la misma ha estado con tendencia a la baja en las últimas semanas y se pudiera mantener de esa manera esta semana. El gramo se mantiene en un costo de 164,45 dólares.

Hoy el precio del petróleo se mantiene en un costo de 98,54 dólares, este tiene picos durante el día sobre los 115 dólares. El conflicto actual en el Medio Oriente sigue manteniendo en alza el costo del crudo.

Mientras que el bitcoin en baja en los últimos días, teniendo hoy jueves un precio de 77.621,11 dólares. Este llegó a estar hace unos días en un costo de 83 mil dólares, pero ha perdido terreno en las últimas horas.

Dólar BCV hoy 21 de mayo de 2026, PIB venezolano pudiera crecer

El economista y presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, señaló que Venezuela tiene capacidad de crecer este año, «pero es un proceso gradual que no se siente de inmediato en la calle».

Asimismo, comentó en sus redes sociales que «no debíamos esperar un vuelco en el primer trimestre, y de hecho no ocurrió: enero y febrero fueron peores que el año pasado en términos de producción petrolera».

Manifestó que «la buena noticia» es que el mes de marzo mostró el potencial de recuperación y logró arrastrar el trimestre hacia arriba tras caídas importantes.

Sin embargo, Luis Vicente León indicó que el ingreso real de ese dinero «vendrá desfasado» por los ciclos de cobro del mercado petrolero y las decisiones de envío de recursos desde la cuenta del tesoro donde están retenidos los recursos venezolanos.

«Al final, aunque veamos más aumentos en la producción, el impacto real dependerá de cómo regresen esos recursos al país a través del nuevo sistema de control estadounidense», sumó.

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