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La manada aragüeña dijo hoy jueves 21 de mayo que Ozzie Guillén y la directiva de Tigres llegaron a un acuerdo y el estratega no estará con el club en la venidera temporada. Mediante un comunicado dieron a conocer la noticia.

Los Tigres y su directiva agradecieron a Guillén por su dedicación el año pasado en la formación de peloteros. Aragua no clasificó en la temporada pasada, es por ello que desde ya buscan un nuevo mánager.

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Ozzie Guillén y directiva de los Tigres llegaron a este acuerdo

Desde ya comenzaron a sonar nombres para dirigir al equipo, el cual estuvo dirigido hace unos años por el consagrado Buddy Bailey. Y esperan este año tener mejor suerte y lograr la clasificación.

Tanto Tigres como Águilas del Zulia son los únicos equipos en no tener hasta a su mánager para la temporada 2026-2027. Faltando menos de cinco meses para que inicie la campaña se espera por ambos nombramientos.

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