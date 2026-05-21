Compartir

Un caso que causó revuelo en las redes sociales ayer en horas de la tarde fue el presunto abuso de una menor de edad en Caracas. Donde un hombre estaría señalado del hecho como también la madre de la menor, quien presuntamente recibía el pago de cinco dólares.

Nelson González Torres está señalado de cometer el hecho en el parque urbano Itagua, ubicado en la urbanización Montalbán, en el municipio Libertador en la capital del país. El sujeto quedó a la orden del Ministerio Público.

Presunto abuso de una menor de edad en Caracas

En videos que circularon en las redes sociales el hombre fue capturado cuando estaba ejecutando el abuso. Mientras que horas después se conoció que la madre de la menor, permitía el hecho.

Aura Rosaura Flores, madre de la niña, quedó detenida, la menor de edad presenta una condición. El caso permanece en manos del Ministerio Público de la capital del país.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas