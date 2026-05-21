Compartir

El Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana informó ayer 20 de mayo de 2026, sobre la captura de un septuagenario por el presunto abuso sexual de su nieta. Comisiones de la Estación Policial Parroquial El Socorro lograron la detención.

Indicó la PNB que el hombre de 68 años quedó identificado como Arnoldo José Hidalgo Matos. Luego de ser denunciado por el presunto delito de abuso. El procedimiento se activó tras recibir una alerta desesperada en un colegio ubicado en la avenida Enrique Tejera.

El personal docente de la institución notificó una situación de emergencia con una alumna de 10 años, quien, en medio de una crisis, intentaba atentar contra su vida. Al abordar la situación y brindar la contención primaria, se pudo conocer el alarmante motivo.

Capturado sexagenario por presunto abuso sexual de su nieta en Valencia

La menor habría sido víctima presuntamente de los aberrantes actos de abuso sexual en los días recientes, por parte de su abuelastro. La comisión policial de la EPP El Socorro desplegó un operativo relámpago en la zona.

Gracias a la destreza de los funcionarios, se logró la ubicación y la captura flagrante del agresor. Al ser verificado a través del Sistema de Investigación e Información Policial (SIIPOL), se constató que el sujeto se encontraba solicitado.

NO DEJES SIN LEER AHORA: Autoridades buscan a joven desaparecido en playa Palma Sola de Morón

Hidalgo Matos presenta en la actualidad un amplio prontuario con los múltiples registros policiales. El caso ha sido puesto a la orden del Ministerio Público venezolano para el debido proceso penal.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas