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En el Salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores, la presidenta encargada Delcy Rodríguez se reunió con representantes del sector transporte. Este es el primer encuentro que se hará entre el Gobierno Nacional y transportistas.

Rodríguez estuvo acompañada de los componentes de este sector, con el fin de debatir estrategias como desafíos en el año. Como trazar las nuevas líneas que se harán para el beneficio de los usuarios del transporte en el país.

El sector transporte es uno de los más importantes en Venezuela, es el encargado de la movilización de personas a nivel nacional. La jornada de trabajo busca además tener un área fundamental de diálogo e intercambio de ideas entre los principales actores del gremio.

Tanto el Gobierno como los transportistas buscan impulsar el cumplimiento de los planes del Reto Admirable 2026. Los cuales son medidas para compensar los efectos originados por las restrictivas que han afectado durante más de 10 años el desarrollo de la economía nacional.

Presidenta encargada Delcy Rodríguez se reunió con representantes del sector transporte

Duchas medidas entre ambos sectores entran de lleno en los planes que ya fueron creados como Plan de la Patria de las Siete Grandes Transformaciones- Una de ellas valorar la calidad humana además de los servicios públicos.

Durante la actividad, estuvieron presentes diferentes autoridades del Gabinete Ejecutivo, tales como, Juan José Ramírez, vicepresidente sectorial de Obras y Servicios y ministro del Poder Popular de Obras Públicas; Jacqueline Faría, ministra del Poder Popular para el Transporte; entre otros.

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