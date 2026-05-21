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Los fanáticos del cantante siguen a la espera de noticias, en la ciudad de Nueva York este permanece hospitalizado. La salud de Luis Miguel ha generado preocupación entre sus seguidores.

El intérprete de “La Incondicional” estaría internado en el Hospital Mount Sinai Principal en la ciudad de Nueva York desde hace unos días. Pero los médicos no han informado nuevas noticias.

Por el contrario mantienen un hermetismo total acerca del cantante. Luis Miguel habría sido internado por presuntos problemas cardiovasculares. Pero hasta ahora no hay una fuente real que lo confirme.

Salud de Luis Miguel

De acuerdo con información divulgada por la periodista Gelena Solano en el programa El Gordo y La Flaca, el artista se habría registrado en el hospital Mount Sinai utilizando el apellido de su madre, Marcela Basteri, según fuentes extraoficiales.

Desde el pasado 16 de mayo se corrió el rumor que se encuentra en el centro de salud más importante de la llamada “capital del mundo”. Donde estaría en observación médica.

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