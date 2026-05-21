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El Ingreso Integral de mayo para los pensionados, comenzó a pagarse a partir de la una de la tarde de hoy. Se pudo conocer que el monto a pagar será de 35.700 bolívares.

Ingreso Integral de Mayo

Monto a pagar 35.700 bolívares.

Con esta entrega cierra la segunda parte de las bonificaciones que se hace en el Sistema Patria. La cual empezó a principios de mes con el Bono único Familiar siguiendo con las entrega del Ingreso Integral.

La cual inicia primero a los empleados de la administración pública, luego de los jubilados de la administración pública y finaliza con los pensionados. Luego la semana que viene el 30 de este mes se esperan por tres bonificaciones más.

El Bono Corresponsabilidad y Formación el cual se paga a los empleados en nóminas especiales del gobierno nacional. Luego el Bono Cuadrantes de Paz el cual va a funcionarios de seguridad y rescate y el Bono Cultores Populares.

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