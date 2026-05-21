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Javier Sanoja al estilo de Shohei Ohtani lanzó y Salvador Pérez la botó (VIDEOS)

By Danny Valdiviezo
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Javier Sanoja
El venezolano Javier Sanoja hizo de todo pero no pudo evitar la derrota de los Marlins. Foto: Getty Images.

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Danny Valdiviezo
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El venezolano hizo de todo la noche del miércoles 20 de mayo de 2026 pero no pudo evitar la caída de los Miami Marlins 9×1 ante Atlanta Braves. Javier Sanoja al estilo de Shohei Ohtani lanzó una entrada y colgó un cero.

En el noveno tramo en la parte alta, el criollo hizo un total de 13 envíos, nueve de ellos en strike. Ponchando además a Michael Harris II, Sanoja mostró control desde la lomita y salió bañado en aplausos por parte del público.

Además jugó en el jardín derecho, luego en la tercera base y luego subió a la loma. Sanoja sigue jugando a diario en los Marlins, luego de estrenarse con la selección de Venezuela en el Clásico Mundial.

Javier Sanoja al estilo de Shohei Ohtani, Salvador Pérez la botó

A pesar de irse de 4-3 con el madero, en venezolano Salvador Pérez no pudo evitar la derrota de los Kansas City Royals, ante Boston Red Sox. Pérez anotó una carrera y jugó en la primera base. Maikel García en ese encuentro de los Royals se fue de 5-0 actuando como primer bate de la alineación. Hoy Kansas City estará de descanso.

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