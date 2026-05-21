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Autoridades desde tempranas horas de la mañana de hoy jueves 21 de mayo de 2026 estaban en la búsqueda del bañista desaparecido en Morón. Desde el día martes de esta semana desapareció el joven Freddy José Delgado Ruiz.

La Comisión Bomberil localizó el cuerpo sin vida del ciudadano proveniente de Portuguesa Freddy Delgado en la desembocadura del Río Morón, desaparecido físicamente en aguas del balneario Palma Sola.

Bañista desaparecido en Morón

El día martes junto a otro grupo de personas decidieron ir unas horas a la playa Palma Sola luego del mediodía. Pero una fuerte ola lo arrastró y desde ese momento se encuentra desaparecido.

Es importante resaltar que la comisión de rescate está al mando del comandante May (B) TSU Carlos Miquileno bajo la supervisión de autoridades del municipio Juan José Mora.

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