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Gobernador Lacava a las promociones de bachillerato les hizo esta oferta (VIDEO)

By Redacción Carabobo
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Promociones de bachillerato

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El gobernador Rafael Lacava a las promociones de bachillerato les hizo esta oferta. Indicó que hará un gran torneo de pádel con todos los municipios, los ganadores irán a una gran final en Puerto Cabello y el ganador se va a la Isla de Margarita, con todos los gatos pagos.

En un video a través de su cuenta en la red social Instagram anunció dicho torneo. Indicó que pronto va a dar las reglas para el mismo y los estudiantes a competir deben tener mínimo dos años en el plantel.

 

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Promociones de bachillerato y la oferta

“Estén pendientes todas las promos de quinto año de bachillerato de los colegios en el estado Carabobo porque el ganador del torneo de Pádel se va con todos los gastos pagos con todos los integrantes de la promoción para Margarita, si q pilas y pendientes. Aquí nadie se rinde. Que viva Carabobo”, dijo Lacava.

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SourceRafael Lacava
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