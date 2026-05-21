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En un despliegue masivo de servicios públicos y asistencia social, se activó el Plan Cayapa Comunal para la atención directa de más de 200 familias en el sector 4 de Diciembre; comuna “Oro del Pueblo” del municipio San Joaquín, actividad organizada por la Gobernación del estado Carabobo, en articulación con la Alcaldía del municipio San Joaquín.

Diego Corrales, Alcalde del municipio San Joaquín, señaló que este despliegue brinda una atención oportuna en áreas críticas como infraestructura y servicios, bienestar social, salud, educación y deporte, así como el embellecimiento de fachadas de las viviendas de la zona con el programa regional Mi Casa Bonita.

Plan Cayapa Comunal para la atención integral

«Este plan viene acompañado con todas las instituciones del Estado para brindar soluciones reales a nuestro pueblo, vamos a trabajar de manera intensa para dejar esta comunidad totalmente renovada, y todo el municipio en general», expresó.

Asimismo, destacó el trabajo conjunto con los circuitos comunales para garantizar una atención correcta a las necesidades de la población, en cumplimiento con las directrices emanadas por el Presidente Nicolás Maduro, y ejecutadas de manera articulada por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez, y el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava.

Corrales también indicó que desde la municipalidad reafirman el compromiso en fortalecer las comunas y la atención directa en el territorio, priorizando el esfuerzo colectivo y la eficiencia en la gestión pública.

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