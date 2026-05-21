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Capturan a una baba localizada dentro de una empresa en Los Guayos

By Lubin Molero
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Capturan a una baba en Los Guayos
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Efectivos del Cuerpo de Bomberos del municipio Los Guayos ejecutaron la captura de un ejemplar de baba (Caiman crocodilus). Este fue localizado en horas de la mañana de este jueves 21 de mayo en el estado Carabobo.

Trabajadores de la empresa Cerámica Carabobo detectaron al animal silvestre dentro de las instalaciones, ubicadas en el sector Ciudad Paraparal.

Capturan a una baba en Los Guayos

Tras recibir el reporte del hallazgo, la comisión bomberil se trasladó al complejo industrial para evaluar la situación del reptil, el cual se encontraba fuera de su hábitat natural.

Los funcionarios aplicaron los protocolos de seguridad correspondientes para inmovilizar y resguardar al caimán sin causarle daños. El equipo coordina la liberación del ejemplar en un entorno natural que garantice la conservación de su especie.

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