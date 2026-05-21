Compartir

El Al Nassr se consagró campeón de la Liga Saudi Pro tras vencer 4-1 al Damac en la última jornada del torneo. El delantero portugués Cristiano Ronaldo fue el gran protagonista del encuentro al marcar un doblete que aseguró matemáticamente el título liguero, sumando así su segundo campeonato desde su llegada al club a finales de 2022.

Al Nassr campeón de La Liga

El conjunto dirigido por Filippo Inzaghi necesitaba la victoria para mantener la ventaja de dos puntos sobre Al Hilal. Los goles de Sadio Mané al minuto 34′ y de Kingsley Coman al 52′ adelantaron al Al Nassr, y tras el descuento de penal por parte de Sylla para el Damac, Cristiano Ronaldo apareció para sellar la goleada con un tanto de tiro libre y otro potente remate dentro del área.

Con estas dos anotaciones, el astro luso cerró la temporada en el tercer puesto de la tabla de goleadores con 28 dianas.

Cristiano Cerca de los 1000 goles

Ronaldo alcanza los 973 goles oficiales. El desglose de su leyenda incluye 451 tantos con el Real Madrid y 143 con Portugal, entre otros. El «Bicho» necesita apenas 27 goles más para romper la barrera de los mil y reescribir, una vez más, los libros de historia del fútbol mundial.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Capturan a una baba localizada dentro de una empresa en Los Guayos