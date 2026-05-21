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Un ciudadano de 40 años de edad, apodado “El Lagaña”, resultó capturado tras un presunto robo a una mujer en la avenida Aranzazu. Específicamente frente al mercado Las Palmas de la parroquia Miguel Peña.

En el reporte policial se pudo conocer que, el procedimiento se activó tras las alertas emitidas por los comerciantes del sector.

El hombre utilizó un arma blanca tipo cuchillo para amenazar a la víctima y despojarla de un dispositivo electrónico tipo tableta. Al momento de ser interceptado en su intento de huida, se logró la recuperación del equipo robado y la incautación del objeto punzante empleado en el hecho. Comerciantes y residentes de la zona señalaron al detenido como presunto responsable de diversos hurtos en los alrededores del mercado y en las paradas de transporte público cercanas.

Capturado El Lagaña por Robo en la Aranzazu

Tras verificar sus datos en el Siipol, los funcionarios detectaron que el ciudadano presenta una solicitud judicial activa por el delito de violencia contra la mujer. El caso y las evidencias colectadas quedaron a la disposición inmediata del Ministerio Público.

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