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Venezuela conoce a sus rivales para el Mundial Femenino Sub-17 de Marruecos

By Lubin Molero
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Venezuela en el Mundial Femenino Sub17
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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La selección de Venezuela conoció formalmente a sus rivales para la fase de grupos de la Copa Mundial Femenina Sub17, certamen que se celebrará este año en Marruecos.

El combinado nacional quedó emparejado junto a las selecciones de Japón y Francia, además de un cupo continental africano que se encuentra próximo a definirse.

Venezuela en el Mundial Femenino Sub17

El anuncio oficial de los grupos define la ruta competitiva para la Vinotinto femenina en la máxima cita de la categoría. El cuerpo técnico nacional iniciará la planificación logística y los módulos de preparación correspondientes para enfrentar a los conjuntos de Asia y Europa en la ronda inicial del torneo.

 

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