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Funcionarios del Minec y la GNB ejecutaron el rescate de 45 especies silvestres y exóticas en el municipio Pedraza, estado Barinas. El operativo se llevó a cabo en un centro turístico y de cuidado animal, ubicado en el sector San Isidro de la parroquia Ciudad Bolivia.

Rescatan 45 especies en Barinas

La medida ambiental se aplicó tras una inspección en la que las autoridades viales y ecosocialistas constataron que los encargados del establecimiento no poseían los permisos, licencias ni registros legales requeridos para la tenencia y manejo en cautiverio de estas especies.

Entre los ejemplares censados y puestos a salvo se encontraban morrocoyes sabaneros, guacamayas rojas, tortugas arrau, pavos reales, chigüires, lapas y un avestruz, quedando el caso bajo los procedimientos administrativos correspondientes.

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