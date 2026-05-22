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Una ciudadana de 34 años de edad resultó detenida por funcionarios policiales tras ser señalada de agredir con un arma blanca a su hijo de 4 años en Mérida.

El procedimiento de captura se ejecutó en una vivienda del sector Santa Cruz, en el barrio Aguas Calientes de la ciudad de Ejido.

Detenida por agredir a su hijo en Mérida

Comisiones de la Policía Municipal de Campo Elías capturaron a la mujer, luego de procesar una denuncia por violencia intrafamiliar.

El menor de edad, quien presentó múltiples heridas punzo penetrantes, recibió traslados de emergencia hacia el Ambulatorio Dr. César Augusto Ruíz de la localidad para su respectiva atención médica inmediata. Por su parte, la mujer investigada quedó recluida en los calabozos policiales a la disposición formal del Ministerio Público.

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