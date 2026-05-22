Compartir

El Ministerio de Turismo anunció la suspensión temporal de las operaciones en el Sistema Teleférico Mukumbarí, ubicado en el estado Mérida.

La información fue difundida mediante un comunicado oficial emitido a través de las plataformas digitales de la institución.

Suspensión temporal del Teleférico de Mérida

En el texto publicado no se detallaron los motivos técnicos que originaron la paralización del servicio turístico. Así mismo, tampoco la fecha estimada para la culminación de la medida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Venezolana de Teleféricos (@ventel_ve)

Las autoridades competentes se limitaron a señalar que informarán oportunamente sobre la reactivación de las actividades en el principal atractivo andino a través de sus cuentas institucionales oficiales.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Detienen a una mujer por presuntamente agredir a su hijo de 4 años en Ejido