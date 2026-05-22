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Anuncian suspensión temporal del Teleférico Mukumbarí de Mérida

By Lubin Molero
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Suspensión temporal del Teleférico de Mérida
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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El Ministerio de Turismo anunció la suspensión temporal de las operaciones en el Sistema Teleférico Mukumbarí, ubicado en el estado Mérida.

La información fue difundida mediante un comunicado oficial emitido a través de las plataformas digitales de la institución.

Suspensión temporal del Teleférico de Mérida

En el texto publicado no se detallaron los motivos técnicos que originaron la paralización del servicio turístico. Así mismo, tampoco la fecha estimada para la culminación de la medida.

Las autoridades competentes se limitaron a señalar que informarán oportunamente sobre la reactivación de las actividades en el principal atractivo andino a través de sus cuentas institucionales oficiales.

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