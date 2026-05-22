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Funvisis informó de varios sismos en esta zona del país

By Danny Valdiviezo
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Funvisis informó de varios sismos

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Danny Valdiviezo
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La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, Funvisis informó de varios sismos en el estado Sucre en las últimas horas. Sumándose a los temblores que se han reportado en la última semana.

A las 12:44 minutos de la medianoche se reportó de un sismo de 3.3 grados en la Escala de Richter, con una profundidad de 16.6 kilómetros. El epicentro fue reportado a 54 kilómetros al noroeste de Güiria.

Funvisis informó de varios sismos

El segundo sismo del día a la 1:37 minutos tuvo una intensidad de 2.9 grados, con una profundidad de 52.7 kilómetros también en Güiria. A las 4:26 minutos se reportó el tercer sismo en la misma zona pero con una magnitud de 3.1 grados.

Mientras que a las 8:52 de la mañana se reportó el cuarto sismo en el estado Sucre, de una intensidad de 2.6 grados en Yaguaraparo.

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SourceFunvisis
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