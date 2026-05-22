Compartir

A partir del 1º de junio de 2026 el precio del pasaje urbano en Venezuela estará en 140 bolívares. Luego de la reunión del gremio transportista y el Gobierno Nacional se llegó al acuerdo que estará en 0,25 centavos de dólar.

El mismo estará indexado al dólar y tendrá ajustes mensuales, los transportistas destacaron que los insumos para las unidades han estado en aumento. Es por ello que se tomó la decisión de ajustar el costo del pasaje.

Hasta el 30 de junio el pasaje tendrá ese precio, ya para el 1º de julio se implementará una nueva tarifa y así irá sucesivamente durante el año. El plan integral para el sector incluye el lanzamiento del operativo «Pon tu carro al día» con apoyo del SAREN e INTT.

Precio del pasaje urbano en Venezuela

Además de la entrega de créditos de $800 a través de la banca pública y privada, y la exoneración de aranceles para la importación de cauchos. Se implementará el Sistema Suve para digitalizar el pasaje y asegurar que el Estado reintegre directamente a los transportistas el subsidio de estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad.

Indicaron los directivos del transporte en el país, que se va a activar una mesa técnica de PDVSA Gas con el fin de reestructurar la distribución del mismo en país. Con el fin de evitar retrasos.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas