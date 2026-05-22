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Accidente de tres vehículos reportaron en San Diego

By Redacción Carabobo
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Accidente de tres vehículos reportaron en San Diego

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En la mañana de hoy viernes 22 de mayo de 2026 reportaron un accidente de tres vehículos en San Diego, estado Carabobo. El hecho vial ocurrió en la avenida Don Julio Centeno en el semáforo de El Morro.

En dicho accidente se vieron involucrados tres vehículos, una camioneta van Pregio, un automóvil liviano el cual quedó con el maletero destrozado y una moto. Al lugar llegaron autoridades viales de San Diego para levantar el hecho.

Accidente de tres vehículos reportaron en San Diego

Este accidente se suma a los ocurridos en el estado Carabobo en lo que va de mes. Desde #N24Carabobo hacemos el llamado a manejar con mucha prudencia y responsabilidad en las vías de nuestra entidad y el país.

Apegados a las normativas derivadas por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT). Respeta los semáforos, mantén una distancia entre vehículos, no circules por el canal de seguridad y hazlo a una velocidad moderada.

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