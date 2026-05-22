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Las efemérides del 22 de mayo nos recuerdan que hoy se celebra el Día Internacional de la Diversidad Biológica, decretado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Con el propósito de crear conciencia sobre la importancia que tiene la biodiversidad para los seres humanos y la necesidad de velar su preservación para las futuras generaciones

Se funda la ciudad Santo Tomás de la Nueva Guayana en la Angostura del Orinoco (1764). Fue renombrada el 24 de junio de 1846 como Ciudad Bolívar.

Nace Facundo Cabral (1937) | Cantautor, poeta, escritor y filósofo argentino.

Se realiza el primer sorteo en la historia para un Mundial de Fútbol (1950). La sala de conferencias del Palacio Itamaraty, en el centro de Río de Janeiro, Brasil.

Un día como hoy se inaugura el Parque Arístides Rojas en Caracas (1962). Es un parque público de esparcimiento que honra al ilustre escritor, médico y político venezolano Arístides Rojas.

Los ingenieros Robert Metcalfe y David Boggs, trabajando para Xerox, presentan una nueva red para conectar computadoras, Ethernet (1973). Hoy es un estándar de redes de área local, utilizada para conectar millones de computadoras en todo el mundo.

Efemérides del 22 de mayo

El maestro Isaac Chocrón funda la Compañía Nacional de Teatro de Venezuela (1984). Es una institución que tiene como objetivo apoyar a los profesionales del teatro y promover la formación de nuevos talentos. Diferencia entre teatro y microteatro.

Nace Novak Djokovic (1987) Tenista serbio nacido en la antigua República de Yugoslavia, primero en toda la era abierta que ha conseguido el double career Grand Slam.

Microsoft lanza la Versión 3.0 de Windows (1990). Fue la primera versión en lograr un éxito comercial importante, convirtiéndose en un fuerte competidor de Apple Macintosh.

Se transmite el último episodio de Salvados por la campana (1993).

Un día como hoy se estrena la película de espionaje estadounidense Misión Imposible, dirigida por Brian De Palma, protagonizada por Tom Cruise y producida por Paramount Pictures (1996).

Se decreta el acceso y el uso de Internet como política prioritaria para el desarrollo cultural, económico, social y político en Venezuela (2000).

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