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Marineros no pudo ante Centauros en Macuto y cayó 11×6 en la Liga Mayor de Beisbol Profesional. El abridor debutante por los navales, Cristofer Ogando, no pudo contener a la ofensiva del litoral.

Los carabobeños no pudieron en La Guaira en un compromiso en el que la ofensiva nauta se fue de 1-9 con hombres en posición de anotar y los brazos permitieron 15 hits. Bryant Flete abrió la pizarra con un doblete para traer hasta la goma a Deivi Muñoz y Johan López en el segundo tramo.

Pero los locales igualaron las acciones en el bate de Aldrem Corredor quien pegó sencillo para que José Matínez y Darlin Moquete colocaran la paridad en la parte baja del tercer capítulo. Con triple de Alexfri Planez en el cuarto inning, López le devolvió la delantera a los carabobeños.

Marineros no pudo ante Centauros en Macuto en la Liga Mayor

Los litoralenses no se quedaron atrás y tuvieron un rally de tres anotaciones en la baja de ese mismo acto, fabricaron dos en el sexto y uno en el séptimo. En el octavo Johan López respondió doblete remolcador, Muñoz pisó la registradora y el mismo López volvió a anotar gracias a un doble play de Robert Pérez Jr, las cosas se colocaron 5×8 y el acorazado se acercó en el juego.

Centauros anotó tres en la baja del inning número ocho, y en el noveno, un elevado de sacrificio de Muñoz hizo que Ángel Aguilar colocara la última rayita del encuentro. Christian Mejías (1-0) ganó y Cristofer Ogando (0-1) perdió en su estreno en la LMBP al lanzar tres innings de siete hits, cinco carreras y dos ponches.

Hoy viernes 22 de mayo la novena que dirige Clemente Álvarez se medirá a Samanes de Aragua a las 5:00 de la tarde en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia. Recuerden que la entrada es libre.

Resultados y pizarra

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