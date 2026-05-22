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El estado del tiempo hoy 22 de mayo de 2026, nos indica que se espera nubosidad fragmentada en gran parte del país en las primeras horas de la mañana. Se esperan chubascos al sur de Venezuela en los estados Bolívar y Amazonas.

Situación General, se estima nubosidad fragmentada en gran parte del país, de igual forma, se estima desarrollo de mantos nubosos acompañados de precipitaciones de intensidad variable. Esto en zonas de Amazonas.

Además de Bolívar, nuestra Guayana Esequiba y Llanos Centrales/Occidentales. Así mismo, precipitaciones de menor intensidad en áreas de Centro Norte Costero, Andes y Zulia.

El país se mantendrá con nubosidad parcial en buena parte de su extensión; resaltando, mantos nubosos acompañados de precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas ocasionales en zonas de nuestra Guayana Esequiba, suroeste de Amazonas, partes de Bolívar, oeste de Anzoátegui, Guárico, norte de Cojedes, este de Apure, Región Central, este de Falcón, Lara, los Andes y Zulia.

Estado del tiempo hoy 22 de mayo de 2026 en Venezuela

Las altas temperaturas estarán entre 37 y 39 grados para hoy, en varias zonas, en un horario comprendido que va desde las nueve de la mañana y seis de la tarde. No se descartan lluvias en algunas zonas del país, específicamente en la región central.

Solo en el estado Mérida, se esperan horas de la madrugada y en sus zonas montañosas un clima de ocho grados. Mientras se esperan temperaturas frescas en las zonas de montaña de la región andina y centro del país.

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