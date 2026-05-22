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Lloviznas y nubosidad han reinado hoy en la mañana en la capital carabobeña, las lluvias en la Gran Valencia se han reportado desde tempranas horas. El mal tiempo se nota entre el norte de la ciudad y parte del sur como en la zona del eje oriental carabobeño.

Mariara, zonas de Guacara, Los Guayos, Naguanagua, San Diego, sur y norte de Valencia además de las Autopista del Este como la Autopista Valencia Puerto Cabello. De igual modo, en entidades cercanas como Aragua y Yaracuy.

Lluvias en la Gran Valencia

Además de otras zonas en el país donde se han reportado lluvias hoy viernes. Pedimos mucha prudencia al manejar, te recordamos que el pavimento se pone complicado en algunas zonas. Así que maneja a una velocidad moderada.

Las lluvias pudieran extenderse durante el día, por lo que si vas a salir lleva el paraguas. Recuerda siempre transitar con responsabilidad por las vías carabobeñas y del país. Desde Noticias24Carabobo te deseamos un #FelizDía.

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